La presidenta de Kosovo acepta la invitación de Trump a la 'Junta de paz para Gaza'

Skopie, 21 ene (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, anunció este miércoles que su país está dispuesto a formar parte de la 'Junta de Paz para Gaza', entidad creada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para vigilar el plan para la Franja y, potencialmente, resolver otros conflictos globales

“Me siento profundamente honrada por la invitación personal del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump para representar a la República de Kosovo en la Junta de Paz, como miembro fundador, junto a los Estados Unidos, en la misión por un mundo más seguro", escribió Osmani en un comunicado difundido en redes sociales.

"La historia recuerda a aquellos que dan pasos audaces para construir la paz, y estamos listos", añadió la jefa del Estado kosovar al referirse a la invitación que le hizo llegar el jefe de la Casa Blanca mediante una carta.

"Es un gran honor para mí invitarla, como presidenta de la República de Kosovo, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para fortalecer la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un enfoque nuevo y audaz para resolver los conflictos globales", escribió Trump en la misiva, publicada por Osmani.

Este anuncio de la presidenta de Kosovo, la antigua provincia serbia que se autoproclamó independiente en 2008, tiene lugar un día después de que también el primer ministro de la vecina Albania, Edi Rama, informara de que había aceptado la invitación de Trump a formar parte de la citada junta.

Se espera que Trump presente oficialmente y ponga en marcha este proyecto mañana, jueves, en una ceremonia en el Foro de Davos (Suiza).

Aunque la Junta fue concebida inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU, donde cinco países -EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia- tienen derecho a veto.

En el nuevo organismo solo Trump, que lo presidirá hasta que decida renunciar al cargo (lo que podría suceder incluso después de abandonar la presidencia de su país), tendrá derecho a veto.

El mandatario ha nombrado una junta ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Además ha invitado a decenas de líderes a integrar la Junta de la Paz, entre ellos los presidentes ruso, Vladímir Putin, argentino, Javier Milei, y turco, Recep Tayyip Erdogan.

Algunos han descartado sumarse al organismo, como el presidente francés, Emmanuel Macron, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Aunque medios estadounidenses informaron de que Estados Unidos exige una aportación de 1.000 millones de dólares para formar parte de la Junta, el Gobierno de Trump aclaró que dicha contribución es voluntaria. EFE