La liberación de Mastantuono

Óscar Maya Belchí

Madrid, 21 ene (EFE).- El argentino Franco Mastantuono se estrenó como goleador en Liga de Campeones ante el Mónaco. Un gol “liberador” para un futbolista al que una pubalgia le cortó el ritmo y la confianza sobre el césped, pero no en sí mismo: “Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid”, aseguró tras el encuentro.

Reivindicativo Mastantuono en su oportunidad de hablar ante los medios de comunicación. Sincero y natural, como en su presentación con el Real Madrid tras el Mundial de Clubes. A pesar de la presión en sus botas tras llegar al conjunto blanco con 18 años recién cumplidos y con un traspaso de 63,2 millones de euros a sus espaldas.

Desde el primer momento contó con la confianza de Xabi Alonso. Mastantuono fue presentado con el Real Madrid el 14 de agosto, justo cuando cumplió la mayoría de edad. Y con solo cuatro entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ya tuvo minutos en el Real Madrid. Entró al Santiago Bernabéu como primer cambio, junto a Dani Carvajal, ante Osasuna.

Una confianza que se puso en escena de nuevo diez días después de su presentación, cuando ya fue titular con el Real Madrid.

Encadenó protagonismo con Xabi Alonso, aunque fue el futbolista sacrificado del once titular en días grandes. Suplente frente a Atlético, Juventus, Barcelona… y llegó la pubalgia.

Un mes y medio fuera de los terrenos de juego por una dolencia que arrastraba, limitaba su rendimiento y que le acabó obligando a parar con el objetivo de evitar riesgo mayor e incluso una intervención.

Tras su vuelta, se encontró con un Rodrygo Goes que, en la banda derecha en la que acostumbra a jugar Mastantuono, había recuperado el vuelo y se asentó como titular, lo que le complicó el entrar de nuevo en los planes de Xabi Alonso siendo titular solo en Copa del Rey.

La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid finalizó el 12 de enero, tras caer 3-2 en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Llegó Álvaro Arbeloa y, junto a la ausencia de Rodrygo, Mastantuono ha recuperado protagonismo.

Dos goles en tres partidos. El primero, en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, en un partido en el que, aún así, el Real Madrid quedó eliminado frente a un rival de Segunda División.

Tras esto, Mastantuono salió desde el banquillo para la segunda mitad frente al Levante -rival ante el que en la primera vuelta de LaLiga EA Sports anotó su primer tanto con el Real Madrid- y, junto a Arda Güler y Dani Ceballos, cambiaron la cara de un conjunto blanco perdido y recibiendo pitos por parte de su afición.

Un buen rendimiento que le hizo ganarse la titularidad en Liga de Campeones ante el Mónaco. Y Mastantuono la aprovechó. Con nuevo ‘look’. Del color negro de pelo al rubio. Un cambio buscando también un revulsivo en su juego.

“Estaba más lento, más pesado”; bromeó tras el partido en zona mixta al ser cuestionado sobre su cambio de ‘look’.

Pero la realidad es que Mastantuono estuvo activo desde el inicio del encuentro. De sus botas y desborde nació el primer tanto de Kylian Mbappé. Estuvo incisivo buscando la diagonal hacia dentro, a pierna cambiada, que pide Arbeloa a sus extremos, completando siete toques en área rival, solo por detrás en el partido de los nueve que firmó Vinícius Junior.

Un futbolista argentino que encontró conexiones con ‘Vini’. Y en una de ellas llegó el tanto, después de tres intentos previos.

Vinícius aguantó el balón dentro del área, atrajo rivales y cedió para un Mastantuono que, en el minuto 51 puso el 3-0 y se estrenó como goleador en ‘Champions’. Su tercer tanto como jugador del Real Madrid que llega en un momento clave para recuperar confianza.

“El gol me sirvió mucho para la confianza. Venía de varios partidos sin jugar. Al jugador no le gusta estar afuera de la cancha y con una lesión. Me tocaba otro rol. Y este gol me ayuda mucho a soltarme y liberar la cabeza para poder mostrarme”, explicó tras el partido.

Un paso adelante de un futbolista que llegó de Argentina directo a Madrid con 18 años y que habló de cómo vivió ese cambio radical en su vida.

“Llegué desde Argentina siendo un chico. Me sentía preparado para estar acá, pero era una vida nueva para mí y lleva una adaptación, una costumbre de estar en una ciudad nueva para mí y lejos de mi familia. Pero no tuve nunca un mal momento, siempre fui una persona alegre y eso es lo que me va a llevar a dar la mejor versión de mí”, comentó.

Un gol liberador para un Mastantuono que recupera el vuelo en un Real Madrid que busca dueño para la posición de extremo derecho, la favorita del argentino. EFE