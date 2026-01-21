La BBC obtiene fotos de rostros ensangrentados de las víctimas de las protestas en Irán

Londres, 21 ene (EFE).- Cientos de fotos que revelan los rostros de las personas fallecidas durante la violenta represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán han sido filtradas a la cadena BBC, que afirma este miércoles que las imágenes muestran rostros ensangrentados de al menos 326 víctimas, incluidas 18 mujeres.

Las instantáneas, filtradas a BBC Verifica, muestran que las víctimas mortales, expuestas en una morgue en el sur de Teherán, tienen los rostros hinchados y con hematomas.

Las imágenes han permitido a muchas familias poder identificar a sus seres queridos fallecidos en las recientes protestas en Irán, agrega la corporación británica, que puntualiza que las instantáneas son demasiado gráficas como para mostrarlas sin desenfocar.

Muchas de las víctimas estaban demasiado desfiguradas para ser identificadas, y 69 personas habían sido etiquetadas en persa como John o Jane Doe, lo que sugiere que su identidad era desconocida cuando se tomó la foto, indica la BBC en su página web.

Solo 28 de las víctimas tenían etiquetas con nombres claramente visibles en las fotos, agrega.

Las calles de Teherán fueron recientemente centro de fuertes protestas antigubernamentales, mientras los manifestantes coreaban consignas contra el líder supremo y la República Islámica.

Las fotos filtradas ofrecen una pequeña muestra de las miles de personas que se cree han muerto a manos del Estado iraní.

BBC Verify ha estado rastreando la propagación de las protestas en Irán desde que estallaron a finales de diciembre, pero el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes ha dificultado poder documentar la magnitud de la violencia del gobierno.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha reconocido públicamente la muerte de miles de personas, pero ha culpado a Estados Unidos, Israel y a quienes describió como "sediciosos". EFE