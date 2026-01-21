Agencias

Kast anuncia su gabinete y designa a dos exabogados de Pinochet para Defensa y Justicia

Santiago de Chile, 20 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presentó este martes a los 25 ministros que le acompañarán a partir del próximo 11 de marzo, entre los que se encuentran dos exabogados del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

En Justicia y Derechos Humanos, Kast designó a Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo y quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado 'Caso Riggs', el escándalo sobre las cuentas bancarias secretas del general en Estados Unidos.

En Defensa, en tanto, asumirá Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios de abogados más grande de Chile y quien colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998.

