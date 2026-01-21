Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y Líbano

Jerusalén, 21 de ene (EFE).- Las fuerzas israelíes bombardearon este miércoles cuatro cruces fronterizos entre Siria y el Líbano que presuntamente eran usados por el grupo chií Hizbulá para el contrabando de armas.

Además, en otro ataque Israel mató a un miliciano de Hizbulá, Muhamad Awasha, en la zona de la ciudad libanesa de Sidón, a quien el Ejército acusa de actuar como contrabandista desde Irak a Siria y el Líbano.

Horas antes, el Ejército había confirmado la muerte de un primer miliciano de Hizbulá en Yanouh (sur del Líbano), según otro comunicado castrense.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la ofensiva contra Gaza, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país, alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá, en cumplimiento con los objetivos del Gobierno, para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado; unos esfuerzos que Israel considera insuficientes. EFE