Instituto Juan Belmonte y Legados crean el Premio de Ecología, dotado con 5.000 euros para reconocer a líderes rurales

El Instituto Juan Belmonte y Legados han creado el Premio de Ecología 2026, dotado con 5.000 euros, para visibilizar y reconocer la labor de personas o colectivos vinculados al medio rural que, desde el conocimiento directo del campo y una relación viva con el territorio, lideran a través de la experiencia, sensibilidad y cuidado del entorno.

Las entidades han detallado en un comunicado que el premio se dirige a pastores, agricultores, naturalistas, divulgadores, gestores del territorio, entre otros, siempre que "representen un ecologismo arraigado, práctico y profundamente conectado con la realidad rural".

Asimismo, han señalado que el contexto actual está "marcado por la creciente desconexión entre el mundo urbano y el rural, por lo que el premio busca reconocer trayectorias e iniciativas que hayan tendido puentes entre el saber tradicional y los retos medioambientales contemporáneos".

Por ello, han añadido que el galardonado deberá representar un modelo de autenticidad, arraigo y compromiso, basado en la integración de tradición, gestión sostenible del territorio y vocación pública, con capacidad de inspirar y comunicar los valores del campo, así como de ejercer una influencia social o cultural significativa.

El premio se resolverá en marzo de 2026. Además, el ganador podrá participar en un documental audiovisual que Legados se compromete a realizar para la promoción de su reconocimiento y su labor en el medio rural.

Además, el jurado podrá conceder hasta dos menciones honoríficas sin dotación económica a personas o colectivos que se destaquen por su contribución singular a la conservación cultural o natural del territorio mediante mensajes inspiradores, así como personas menores o de hasta 35 años que resalten por su papel en la defensa activa del mundo rural entre las nuevas generaciones.

Las candidaturas solo podrán presentarse de forma online hasta el 10 de febrero de 2026 en la web del Instituto Juan Belmonte. Esta propuesta debe recoger la trayectoria o proyecto desarrollado, su forma de influencia pública, los valores rurales transmitidos y el vínculo con el entorno natural.