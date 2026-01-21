India aconseja evacuar a familiares de sus funcionarios en Bangladesh antes de las elecciones

Las autoridades de India han aconsejado la evacuación de familiares de funcionarios indios que se encuentran destacados en Bangladesh, alegando motivos de seguridad a semanas de que se produzcan las elecciones legislativas en el país previstas el 12 de febrero.

Aunque las representaciones diplomáticas e institucionales de India en el país vecino seguirán abiertas y funcionando, como medida de precaución y "dada la situación de seguridad" se ha aconsejado que el entorno de los funcionarios regrese a India, han explicado distintas fuentes al canal indio NDTV.

Este tipo de mensajes se suele dar en países marcados por gran inestabilidad o conflicto. Por el momento no se ha informado sobre los próximos pasos en este proceso o cuando se procederá a las evacuaciones.

Las relaciones entre ambos países no pasan por su mejor momento, desde la caída del Gobierno de la ex primera ministra bangladeshí Sheij Hasina tras las protestas de 2024, que desde entonces se encuentra en India sin que las autoridades hayan decidido extraditarla.

A finales de año, Bangladesh pidió garantías de seguridad para sus misiones y su personal a medida que aumenta la tensión tras los actos "extremistas" y "vandálicos" en las inmediaciones de las dependencias bangladeshíes en territorio indio.