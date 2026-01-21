Agencias

Iglesia de Caracas niega "extorsión" a familias tras denuncias de hija de González Urrutia

Caracas, 20 ene (EFE).- La Arquidiócesis de Caracas negó este martes que en su sede haya tenido lugar alguna extorsión a familiares de detenidos, luego de que Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, denunciara que ha recibido presiones de personas vinculadas a la Iglesia, las autoridades y otros organismos para que su padre desista de sus reclamos a cambio de la liberación de su yerno, Rafael Tudares, detenido hace un año.

"En ningún momento, se ha realizado en la arquidiócesis ninguna 'extorsión' o presión a familiares de detenidos ni a nadie", se lee en un comunicado firmado por el arzobispo metropolitano de Caracas, monseñor Raúl Biord, y publicado en la red social Instagram. EFE

