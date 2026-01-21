Huang (Nvidia) descarta una burbuja de Inteligencia Artificial y prevé mayores inversiones

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Nvidia, Jensen Huang, ha rechazado en el Foro de Davos la posibilidad de una burbuja de la Inteligencia Artificial, un sector en el que se han invertido ya "cientos de miles de millones", pero que aún absorberá "billones" para las enormes infraestructuras que necesita.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, Huang, que preside la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, más de 4,3 billones de dólares, ha defendido que la IA es "la mayor infraestructura de la historia de la Humanidad", y no sólo no supone una amenaza para el empleo sino que permitirá crear miles de puestos de trabajo.

Ya se puede constatar, ha dicho Huang, un aumento de empleos en sectores como el comercial y el tecnológico, con buenos salarios, por lo que no le cabe duda de que la irrupción de la IA "debe permitir que muchos trabajadores se ganen bien la vida".

Por lo que a él respecta, Huang ha admitido medio en broma que "su mayor error" fue vender acciones de la compañía cuando la capitalización bursátil era de unos 300 millones de dólares para comprarles a sus padres un coche que es "el más caro del mundo". EFE