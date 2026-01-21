HRW dice que el mundo necesita "una ONU más fuerte, no el Consejo de Paz de Trump"

Nueva York, 21 ene (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que "el mundo necesita una ONU más fuerte" en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump y que, pese a los "problemas" del organismo, "sigue siendo preferible a uno controlado por un solo líder".

"En lugar de destinar miles de millones a un consejo presidido por Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para proteger los derechos humanos y garantizar la paz internacional", afirmó en un comunicado Louis Charbonneau, director para ONU en HRW.

Charbonneau denunció "ataques sin precedentes" de Trump contra la ONU, enfatizando que EEUU ha "recortado fondos y debilitado programas y agencias del organismo", además de "presionar para eliminar términos como 'género', 'clima' y 'diversidad' de resoluciones y declaraciones internacionales".

Aunque el Consejo fue concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

"Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la creación de la ONU. Ahora, Trump está socavando y dejando de financiar gran parte de ella. En un aparente intento de marginar al Consejo de Seguridad, Trump ha propuesto esa supuesta Junta de Paz que él mismo presidiría", agrega.

Según Charbonneau, el Consejo de Trump, que estaría supervisado por "líderes de Gobiernos a los que se acusa de abusos", omite referencias a los derechos humanos, lo que otorgaría al mandatario "una autoridad suprema para adoptar resoluciones o directrices según su criterio".

Para el experto, "en lugar de pagar miles de millones para unirse a la junta de Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para defender los derechos humanos".

"El sistema de la ONU tiene sus problemas, pero es mejor que un Politburó global", zanja.

Este miércoles, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de uno de sus portavoces que la junta de paz en Gaza es, por ahora, "amorfa", y subrayó que la respalda "estrictamente" para su labor en la Franja.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Entre los países que han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina y Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa. EFE