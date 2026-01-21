Génova rendirá homenaje a Anton Van Dyck con una muestra que reivindica su etapa italiana

Madrid, 21 ene (EFE).- El Palacio Ducal de Génova rendirá homenaje a Anton Van Dyck, uno de los pintores flamencos más relevantes de la historia, con una muestra integrada por medio centenar de obras que dibujan su relevancia histórica y artística.

La muestra, que se podrá visitar del 20 de marzo al 19 de julio, y que se titula 'Van Dyck el europeo. El viaje de un genio de Amberes a Génova y Londres' reunirá obras maestras de instituciones de todo el mundo, como el Museo del Prado, donde hoy fue presentada la exposición.

En total, la muestra contará son 58 obras, que tratan de desentrañar las claves de su estancia en Génova y su periplo por varias ciudades de Europa, según señaló este miércoles la directora del Palacio Ducal, Ilaria Bonacossa.

La exposición de Van Dyck es "la joya" de la programación este año del centro de arte y estará organizado por temas, no seguirá un orden cronológico. Contará con obras de carácter religioso y retratos de la realeza, los dos formatos que vertebran su legado. Algunas de las obras nunca han sido expuestas en Italia.

El centro italiano organizó en 2018 una muestra sobre el pintor, pero entonces la exposición solo se centraba en su trabajo en la ciudad italiana, recordó Bonacossa.

Anton Van Dyck es el pintor flamenco más importante después de Rubens en la primera mitad del siglo XVII. Nació en Amberes, principal centro mercantil y cultural de los Países Bajos -entonces parte del Reino de España-.

Van Dyck se trasladó después a Italia, tomando el ejemplo de Rubens. Aunque se instaló en Génova, viajó frecuentemente a Roma, Florencia, Boloña, Venecia, Mantua y Palermo.

Los retratos de importantes personajes y familias de Génova que pintó durante su permanencia en Italia cimentaron su reputación como artista de envergadura. En 1632 fue nombrado retratista de Carlos I de Inglaterra y recibió un título nobiliario.

El Prado atesora un total de 44 obras del pintor entre obras de carácter religioso y retratos de la realeza de la época como el de Carlos I de Inglaterra, el de Policena Spinola, marquesa de Leganés, o el del conde Hendrik van den Bergh. EFE