FundéuRAE: “costa este” y “costa oeste”, en minúsculas

Madrid, 21 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que las expresiones “costa este” y “costa oeste”, que a menudo hacen referencia a las orillas atlántica y pacífica de Estados Unidos, y a las tierras cercanas a ellas, no requieren mayúscula en ninguno de sus términos.

Sin embargo, en los medios de comunicación a menudo se ven escritas con alguna mayúscula inicial, como en los siguientes ejemplos: “Viaje a la Costa Oeste de Estados Unidos: entre maravillas naturales, casinos y paisajes de película”, “Amenaza con graves inundaciones y vientos dañinos en la Costa Este” o “Debido a la intensidad del movimiento telúrico también se advirtió en lugares como el sur de Alaska y la costa Oeste de los Estados Unidos”.

Tanto “costa este” como “costa oeste” son expresiones genéricas, y, por tanto, lo aconsejable es escribir en minúscula todos sus componentes, pues no forman parte de un nombre propio, como señala la “Ortografía de la lengua española”.

Por todo ello, en las frases del principio, lo más apropiado habría sido escribir “Viaje a la costa oeste de Estados Unidos: entre maravillas naturales, casinos y paisajes de película”, “Amenaza con graves inundaciones y vientos dañinos en la costa este” y “Debido a la intensidad del movimiento telúrico también se advirtió en lugares como el sur de Alaska y la costa oeste de los Estados Unidos”.

No obstante, conviene señalar que en otros casos, en los que “costa” forma parte del nombre propio de un país o área turística, sí es adecuada la mayúscula inicial (“Costa Azul”, “Costa Brava”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

EFE

