Agencias

Fiscalía UE investiga venta de alimentos para refugiados por grupo religioso en Polonia

Guardar

Bruselas, 21 ene (EFE).- La policía polaca ha detenido a una persona en Katowice (Polonia), a petición de la Fiscalía Europea, en el marco de una investigación abierta el pasado año que afecta a miembros de un grupo religioso sospechoso de haber vendido de manera fraudulenta alimentos financiados por la UE, destinados a refugiados y personas en situación de vulnerabilidad, informó este miércoles esa institución.

El grupo religioso investigado recibió 2.500 toneladas de alimentos, por un valor superior a 3,7 millones de euros, destinados a personas en situación de pobreza y exclusión social, incluidos refugiados y personas sin hogar, en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo Europeo de Desarrollo 2021-2027.

Según las pruebas recopiladas, la asociación vendió fraudulentamente parte de los alimentos con fines de lucro a establecimientos minoristas en Polonia y en el extranjero, en lugar de entregarlos gratuitamente a los beneficiarios previstos.

Los alimentos habían sido puestos a disposición por el Centro Nacional de Apoyo Agrícola de Polonia, como parte de la implementación del Programa de Ayuda de la UE, cofinanciado hasta en un 90 % por el Fondo Social Europeo Plus.

La asociación también recibió más de 500.000 euros en concepto de gastos administrativos y de transporte, incluido el almacenamiento, también financiados por la UE.

La detención llevada a cabo por la Oficina Central Anticorrupción de Łódź la última detención se suma a otras seis anteriores el año pasado, indicó la fiscalía, que recordó que se presume la inocencia de todos los sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.

Esta investigación fue abierta en abril de 2025 por las autoridades nacionales. La Fiscalía Europea de Katowice se hizo cargo del caso a finales de mayo y en julio del año pasado, seis sospechosos fueron arrestados y acusados.

La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea responsable de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Barry Callebaut nombra consejero delegado a Hein Schumacher, exCEO de Unilever

El grupo suizo oficializó el arribo de Hein Schumacher como su nuevo líder tras una intensa búsqueda internacional, relevando a Peter Feld. Schumacher prometió aprovechar “una oportunidad clara para retomar el crecimiento y mejorar el desempeño empresarial”

Barry Callebaut nombra consejero delegado

Hamás acusa a Israel de obstaculizar la búsqueda del cuerpo del último rehén israelí en Gaza

Hamás asegura haber proporcionado todos los datos sobre el paradero de Ran Gvili, cuya localización enfrenta obstáculos constantes, y critica a las autoridades israelíes por aprovechar la situación para evitar la ejecución del acuerdo de octubre de 2025

Hamás acusa a Israel de

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

La Audiencia de A Coruña

Miren Ibarguren, embarazadísima, brilla con luz propia en la presentación de 'Aída y vuelta'

El elenco del esperado filme inspirado en la serie 'Aída' se reunió en Madrid para celebrar su estreno inminente, destacando por la ausencia de dos de sus estrellas y por el deslumbrante estilismo de Miren Ibarguren en el evento

Miren Ibarguren, embarazadísima, brilla con

La nieve afecta a 55 carreteras, 5 de la red principal, y Autopistas activa un dispositivo especial

La nieve afecta a 55