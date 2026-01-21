Fiscalía UE investiga venta de alimentos para refugiados por grupo religioso en Polonia

Bruselas, 21 ene (EFE).- La policía polaca ha detenido a una persona en Katowice (Polonia), a petición de la Fiscalía Europea, en el marco de una investigación abierta el pasado año que afecta a miembros de un grupo religioso sospechoso de haber vendido de manera fraudulenta alimentos financiados por la UE, destinados a refugiados y personas en situación de vulnerabilidad, informó este miércoles esa institución.

El grupo religioso investigado recibió 2.500 toneladas de alimentos, por un valor superior a 3,7 millones de euros, destinados a personas en situación de pobreza y exclusión social, incluidos refugiados y personas sin hogar, en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo Europeo de Desarrollo 2021-2027.

Según las pruebas recopiladas, la asociación vendió fraudulentamente parte de los alimentos con fines de lucro a establecimientos minoristas en Polonia y en el extranjero, en lugar de entregarlos gratuitamente a los beneficiarios previstos.

Los alimentos habían sido puestos a disposición por el Centro Nacional de Apoyo Agrícola de Polonia, como parte de la implementación del Programa de Ayuda de la UE, cofinanciado hasta en un 90 % por el Fondo Social Europeo Plus.

La asociación también recibió más de 500.000 euros en concepto de gastos administrativos y de transporte, incluido el almacenamiento, también financiados por la UE.

La detención llevada a cabo por la Oficina Central Anticorrupción de Łódź la última detención se suma a otras seis anteriores el año pasado, indicó la fiscalía, que recordó que se presume la inocencia de todos los sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.

Esta investigación fue abierta en abril de 2025 por las autoridades nacionales. La Fiscalía Europea de Katowice se hizo cargo del caso a finales de mayo y en julio del año pasado, seis sospechosos fueron arrestados y acusados.

La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea responsable de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. EFE