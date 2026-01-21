Agencias

Federación de Euskadi, muy sastisfecha con decisión de TAS: "Esto no debió ocurrir nunca"

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- La Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE) se mostró "muy satisfecha" de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de inhibirse en el conflicto suscitado por su admisión como miembro de la Federación Internacional (FIPV) y aseguró que "esto no debió ocurrir nunca".

"Desde la FPVE subrayamos que estamos muy contentos con la decisión, y añadimos que, por nuestra parte, esto no debiera de haber ocurrido nunca. La Federación reitera que su voluntad ha sido siempre poder disputar la competición internacional con normalidad, desde el respeto institucional, el mérito deportivo y la convivencia entre federaciones", afirmó en un comunicado.

El organismo vasco valoró "de forma muy positiva el laudo preliminar en el procedimiento del TAS", en el que la Federación Española de Pelota (FEP) y la Federación de Cuba de Pelota Vasca impugnaban los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria de la Federación Internacional (FIPV) del 28 de diciembre de 2024, que reconoció oficialmente a Euskadi.

También destacó que el TAS haya declarado "que no tiene jurisdicción para conocer y resolver la apelación interpuesta por la FEP contra dichos acuerdos asamblearios, por lo que el tribunal no entra a valorar el fondo del asunto", e impone las costas a los apelantes, según apuntó.

"A partir de este momento, la FPVE anuncia que centrará todos sus esfuerzos en la preparación deportiva del próximo gran objetivo internacional: el Campeonato del Mundo Absoluto de Argentina, que se celebrará del 15 al 25 de octubre en Venado Tuerto (Argentina)", añadió. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las vibraciones en las vías de tren ya ocasionaron en junio una incidencia ferroviaria en Adamuz

El tráfico ferroviario en las cercanías de Adamuz experimentó interrupciones por incidencias relacionadas con el calor y fallos técnicos, obligando a intervenciones urgentes que permitieron recuperar la circulación y asegurar la protección de los pasajeros y operaciones

Las vibraciones en las vías

Tráfico realiza esta semana una campaña de vigilancia intensiva de transporte escolar

Más de 630.000 estudiantes se desplazan cada día en autobús, por lo que autoridades intensifican controles para detectar irregularidades en documentos, seguridad y alcohol en conductores, además de vigilar estrictamente límites de velocidad y distracciones al volante

Tráfico realiza esta semana una

Starmer aboga por la "calma" y el diálogo con EEUU y aliados para resolver la crisis en Groenlandia

Reino Unido respalda la cooperación internacional ante la escalada en el Ártico tras los nuevos aranceles de Trump y reafirma que el estatus de Groenlandia sólo puede decidirlo Dinamarca junto a su población, según Downing Street

Starmer aboga por la "calma"

Indonesia revoca licencias a 28 empresas vinculadas a inundaciones que dejaron mil muertos

Infobae

Seguro se aleja del Partido Socialista para la segunda ronda y Ventura se erige en el líder de la derecha

El principal favorito insiste en que su opción es inclusiva y libre de siglas mientras el representante de la ultraderecha defiende haber reunido a los votantes conservadores y se prepara para una segunda vuelta decisiva en Portugal

Seguro se aleja del Partido