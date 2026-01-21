Federación de Euskadi, muy sastisfecha con decisión de TAS: "Esto no debió ocurrir nunca"

Madrid, 21 ene (EFE).- La Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE) se mostró "muy satisfecha" de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de inhibirse en el conflicto suscitado por su admisión como miembro de la Federación Internacional (FIPV) y aseguró que "esto no debió ocurrir nunca".

"Desde la FPVE subrayamos que estamos muy contentos con la decisión, y añadimos que, por nuestra parte, esto no debiera de haber ocurrido nunca. La Federación reitera que su voluntad ha sido siempre poder disputar la competición internacional con normalidad, desde el respeto institucional, el mérito deportivo y la convivencia entre federaciones", afirmó en un comunicado.

El organismo vasco valoró "de forma muy positiva el laudo preliminar en el procedimiento del TAS", en el que la Federación Española de Pelota (FEP) y la Federación de Cuba de Pelota Vasca impugnaban los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria de la Federación Internacional (FIPV) del 28 de diciembre de 2024, que reconoció oficialmente a Euskadi.

También destacó que el TAS haya declarado "que no tiene jurisdicción para conocer y resolver la apelación interpuesta por la FEP contra dichos acuerdos asamblearios, por lo que el tribunal no entra a valorar el fondo del asunto", e impone las costas a los apelantes, según apuntó.

"A partir de este momento, la FPVE anuncia que centrará todos sus esfuerzos en la preparación deportiva del próximo gran objetivo internacional: el Campeonato del Mundo Absoluto de Argentina, que se celebrará del 15 al 25 de octubre en Venado Tuerto (Argentina)", añadió. EFE