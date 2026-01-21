Entre el pasado revisitado y la modernidad, en la moda de hombre parisina

Abraham de Amézaga

París, 21 ene (EFE).- El pasado resurge, siendo motivo de inspiración; así como las propuestas más modernas, fruto de las nuevas tecnologías y materiales, como se ha podido ver en la jornada de este miércoles en las presentaciones de las colecciones de moda masculinas de Acne Studios y Kenzo, para el próximo otoño-invierno.

El año en el que la firma sueca Acne Studios alcanza su treinta aniversario, Jonny Johansson, su cofundador y director creativo, no se ha olvidado de sus orígenes; de aquellos primeros cien vaqueros con los que dio inicio a la marca en 1996, reproduciendo el modelo tres décadas después, e incluyéndolo en la colección del otoño-invierno 2026-27.

Además de jugar con contrastes, algunos que beben igualmente de los archivos del pasado, asistimos a una combinación entre un guardarropa básico y otro más innovador, con prendas de punto y cuero, entre otros materiales, así como un nuevo bolso, el Camero, declinado en diferentes tamaños.

Por otro lado, Kenzo, cuyos rumbos creativos dirige desde 2021 el artista Tomoaki Nagao, más conocido bajo el nombre de Nigo, no ha dudado tampoco en bucear en sus archivos, rescatando logos y estampados de flores, lo retrotrae a periodos gloriosos del fundador de la marca, Kenzo Takada (1939-2020).

La presentación de la nueva colección, que además de prendas y complementos para hombre, ha incluido propuestas para mujer, ha tenido lugar en un lugar simbólico, la casa que el famoso diseñador se hizo construir en la capital francesa, de estilo rematadamente nipón.

En ella residió una década larga, antes de ponerla a la venta en 2007, y se han mostrado además dos propuestas que diseñara.

“Kenzo representa libertad, color y alegría. Quiero que la gente sienta lo mismo cuando lleve estas prendas. Es mi homenaje a nuestro fundador, Kenzo Takada. En el Otoño 2026 volvemos a casa, volvemos al principio”, ha indicado Nigo.

Por último, si inicialmente Berluti figuró en el calendario oficial de esta semana parisina de prêt-à-porter, lo que evidenciaba que iban a dar a conocer su nueva colección, finalmente la firma se ha decantado por realizar una exposición de fotografías del norteamericano Roe Ethridge.

En esa muestra, el gran protagonismo lo tiene su nuevo calzado deportivo Shadow. Realizado con lo último en tecnología y diseño, es un ejemplo de modernidad del siglo XXI.

Como ha señalado a EFE Jean-Marc Mansvelt, su director general, en el evento, “es una campaña fotográfica que se podrá ver a partir de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de Shadow”. EFE

