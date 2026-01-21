Empleados del Vaticano se declaran insatisfechos y denuncian injusticias y maltrato

Ciudad del Vaticano, 21 ene (EFE).- La mayoría de los empleados vaticanos expresaron su poca confianza en la dirección, el poco reconocimiento de los méritos y el 56 % reportaron haber sufrido injusticias y maltrato por parte de su superior, según los datos de la encuesta realizada por la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV) entre el 15 de diciembre y el 7 de enero.

Los datos son el resultado de una primera encuesta de este tipo y a la que respondieron 250 trabajadores, el 80 % de los cuales miembros de la asociación, de los cerca de 4.200 laicos que trabajan en la Santa Sede, el único organismo de representación de los empleados de la Santa Sede, donde no existen sindicatos ni derecho a la huelga.

Según la encuesta publicada en la página web de la asociación, el 73,9% percibió una desconexión entre la dirección y los trabajadores, en comparación con una minoría del 12,8% que expresó satisfacción, el 71,6% de los encuestados afirmó que sus superiores no fueron seleccionados con base en la transparencia y un currículum, el 26% de los trabajadores afirmó la imposibilidad de entablar un diálogo abierto y honesto con sus gerentes.

En general, los empleados del Vaticano se quejaron de la falta de desarrollo de recursos humano, pues el 75,8 % consideró que el entorno laboral en el que trabajan no recompensa la iniciativa, el mérito ni la experiencia de alto nivel.

Más del 56% de los trabajadores "declararon haber sufrido injusticias y maltrato por parte de sus superiores, , un factor que debería investigarse y abordarse seriamente, aunque el delito de acoso psicológico aún no está reconocido en el Vaticano", enfatiza la ADLV.

Asimismo, consideran que "los empleados del Vaticano desearían ser más valorados por sus habilidades, y de hecho, el 73,4% percibe favoritismo, trato desigual, falta de atención hacia los empleados e incertidumbre sobre la protección de sus derechos, incluidos los de pensión.

El 68 % de los encuestados cree que las reformas de la última década no han aportado beneficios concretos a los empleados, sino que han provocado mayores cierres y restricciones, y más del 79 % cree que la inversión en formación del personal es insuficiente.

El cuestionario también destaca la necesidad de contar con órganos de representación de los trabajadores oficialmente reconocidos.

Una sección del cuestionario se dedicó a posibles sugerencias para presentar al papa León, si se presenta la oportunidad y la mayoría de los encuestados "expresó la necesidad de restaurar la dignidad, la voz y la protección real de los trabajadores, mediante la representación, la transparencia, el diálogo y el respeto a las personas y sus derechos". EFE