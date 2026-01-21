El príncipe Guillermo hará su primera visita oficial a Arabia Saudí del 9 al 11 de febrero

Londres, 21 ene (EFE).- El príncipe de Gales, Guillermo, realizará del 9 al 11 de febrero su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que busca fortalecer los lazos entre ambos países, informó este miércoles el palacio de Kensington, residencia oficial en Londres del heredero al trono británico.

El viaje, a petición del Gobierno británico, "celebra los crecientes lazos en comercio, energía e inversiones" entre el Reino Unido y el país árabe.

La visita, de la que se darán más detalles en los próximos días, coincide además con la proximidad del centenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, que se cumplirá en 2027, indicó el palacio.

Será la primera vez que el primogénito del rey Carlos III visite el reino saudí, aunque ya viajó previamente a países vecinos como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait.

Arabia Saudí es desde hace décadas uno de los principales socios comerciales del Reino Unido en Oriente Medio, sobre todo en materia de defensa.

La visita del príncipe de Gales se produce después de que en diciembre de 2024 el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, viajara a Riad para reunirse con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

Además, la ministra de Economía, Rachel Reeves, encabezó en octubre de 2025 una delegación británica para avanzar en un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo, una organización regional formada Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar y Baréin.

Arabia Saudí, inmersa en un proceso de reducir la dependencia de su monocultivo petrolero y diversificar su economía mediante el turismo o el deporte, aspira desde hace unos años a convertirse en una potencia regional, disputando la hegemonía e influencia de otros potencias en esa zona como pueden ser Irán o Turquía. EFE