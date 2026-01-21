Agencias

El príncipe Enrique llega al tribunal para declarar en su demanda contra el 'Mail'

Londres, 21 ene (EFE).- El príncipe Enrique llegó este miércoles al Tribunal Superior de Londres para declarar en su demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday', a los que acusa de causarle daños graves al obtener de forma ilícita información privada de su vida.

El príncipe, que reside en Estados Unidos, entró por una puerta lateral, donde le esperaban numerosos periodistas, antes de llegar a la sala 76, donde se espera que declare durante buena parte de la jornada.

Su testimonio, que inicialmente estaba previsto para el jueves, se adelantó después de que el martes el abogado de ANL, Antony White, acabara antes de lo previsto su exposición inicial, en la que dijo que el caso presentado por el grupo de siete demandantes "se basa en conjeturas".

Además del hijo menor del rey Carlos III, se querellan contra la compañía el cantante Elton John y su marido David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, Doreen Lawrence -madre del joven negro Stephen Lawrence, asesinado en 1993 en un ataque racista- y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

En la demanda, presentada en 2022 y cuyo juicio empezó el pasado lunes, acusan a ANL de prácticas ilegales entre 1993 y 2018, como interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros privados -por ejemplo, médicos- y el uso de investigadores privados para recopilar información confidencial.

Por su parte, la empresa sostiene que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de información obtenida de forma legítima de contactos y fuentes de los reporteros, incluidos miembros de los círculos sociales de los litigantes.

En el caso de Enrique, en este proceso de nueve semanas se examinarán 14 artículos escritos por dos periodistas entre 2001 y 2013, que revelaron detalles de conversaciones con su hermano, el príncipe Guillermo, sobre su difunta madre, la princesa Diana, o planes con su exnovia Chelsy Davy. EFE

