El primer avión de Airbus C295 fabricado en la India estará listo antes de septiembre

Nueva Delhi, 21 ene (EFE).- El primer avión de transporte militar C295 fabricado íntegramente en suelo indio saldrá de la planta de ensamblaje antes de septiembre de este año, anunció este miércoles el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, al recibir a su homólogo español, José Manuel Albares.

"Esperamos que el primer avión C295 fabricado en la India salga de la fábrica antes de septiembre", aseguró Jaishankar al inicio del encuentro bilateral en Nueva Delhi, destacando que este hito refleja la creciente profundidad de la colaboración en defensa entre ambos países.

La aeronave será la primera en salir de la línea de montaje final de Vadodara, en el estado occidental de Gujarat. Esta planta, propiedad del consorcio formado por la europea Airbus y el grupo indio Tata, fue inaugurada en octubre de 2024 por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Esta es la primera planta privada encargada del ensamblaje final de aeronaves militares en la India y es fruto de un acuerdo firmado entre Tata y Airbus para la entrega de 56 aviones C295 a la India.

Las primeras 16 aeronaves del acuerdo serán construidas en la planta del fabricante europeo en Sevilla (sur de España), mientras que el resto lo harán en la factoría india.

La visita de Albares marca el inicio oficial del "Año Dual España-India 2026", una ambiciosa hoja de ruta diplomática diseñada para elevar el estatus de la relación bilateral. Este periodo buscará institucionalizar la cooperación en sectores como la inteligencia artificial (IA), la infraestructura y el turismo.

En el marco de este Año Dual se espera que, en febrero, Sánchez sea uno de los líderes políticos globales que acuda a la Cumbre India-IA, que será la primera gran cita mundial sobre IA que lidere un país del Sur Global. EFE

