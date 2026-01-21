El presidente de Egipto acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El Gobierno de Egipto ha anunciado este miércoles que el presidente del país africano, Abdelfatá al Sisi, ha aceptado la invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para ser parte de la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Exteriores egipcio ha señalado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que "acoge con agrado" esta invitación y ha resaltado que "acepta la invitación y su compromiso a la hora de cumplir los procedimientos legales y constitucionales relevantes" a tal fin.

"Egipto renueva su agradecimiento por el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, y su compromiso de poner fin a la guerra en Gaza y establecer la seguridad, la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", ha señalado, antes de apoyar igualmente a la Junta de Paz "en el marco de la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza".

Así, ha hecho hincapié en que sigue trabajando para "garantizar el cumplimiento de un alto el fuego, el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización y la habilitación de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)" de cara a "una paz justa y duradera" que derive en el establecimiento del Estado de Palestina.

La CNAG supervisará la realidad de posguerra del enclave palestino --en colaboración con la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza-- y que estará encabezada por Alí Saath, economista y exviceministro de la Autoridad Palestina.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.