El Ejército sirio atribuye un ataque con dron con 7 muertos a las FSD, que se desvinculan

Beirut, 21 ene (EFE).- El Ejército sirio acusó este miércoles a la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) de matar a siete de sus soldados y herir a otros 20 con un ataque de dron mientras inspeccionaban una fábrica de armas cerca de la frontera con Irak, un incidente del que los kurdosirios se desvinculan.

Un dron bomba supuestamente enviado por las FSD detonó contra una fábrica de artefactos explosivos y munición para aviones no tripulados abandonada por los kurdosirios cerca del paso fronterizo de Yarubiyah, en el noreste del país, aseguró la institución castrense a la agencia de noticias siria, SANA.

Según su versión, la explosión se produjo cuando un grupo de militares estaban inspeccionando las instalaciones poco después de hallarlas, lo que causó el fallecimiento de siete de ellos y heridas a una veintena más.

Sin embargo, las FSD negaron las alegaciones del Ejército en un comunicado y defendieron que sus filas no llevaron a cabo ningún tipo de "actividad militar" ni operación de estas características en esa zona de la provincia de Al Hasakah.

"De acuerdo con información confirmada que tenemos a nuestro alcance, la explosión fue el resultado de un accidente ocurrido durante el traslado de munición por parte de facciones de Damasco y nuestras fuerzas no tienen ningún tipo de conexión con él", explicó la coalición de grupos armados.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó que una deflagración sacudió este miércoles un "almacén de municiones" en la localidad de Yarubiyah, adonde el armamento había llegado en los últimos días en medio de ataques del bando gubernamental contra posiciones de las FSD en la zona.

La organización, que se dedica a contabilizar la violencia en Siria desde la guerra civil iniciada en 2011, explicó en un comunicado que el incidente tuvo lugar mientras hombres armados favorables a Damasco se encontraban en el interior del almacén.

Las partes anunciaron anoche un nuevo cese de hostilidades después de que en los últimos días se produjeran enfrentamientos y asaltos a cárceles del Estado Islámico (EI) durante el traspaso de territorio kurdosirio a las manos de Damasco, en virtud de otro frágil acuerdo firmado el domingo.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego, tanto el Observatorio como las FSD han denunciado una serie de violaciones al mismo y nuevos desplazamientos en el noreste del país. EFE