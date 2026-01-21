El Banco español Santander gestionará la Colección Gelman, con 18 obras de Frida Kahlo

Madrid, 21 ene (EFE).- El Banco español Santander alcanzó un acuerdo con la familia Zambrano, un linaje asentado en Monterrey (México) que posee la cementera Cemex, para la gestión a largo plazo de la Colección Gelman, en la que se aglutinan 160 piezas de destacados artistas mexicanos como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo o José Clemente Orozco.

La colección pasará a denominarse Colección Gelman Santander, y será la estrella de la inauguración, prevista para el mes de junio, del centro Faro de Santander, el nuevo proyecto cultural del banco español que se erigirá en el edificio Pereda, la antigua sede principal de la empresa y una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad de Santander, ubicada en el norte de España.

El acuerdo "de gestión a largo plazo, y renovable", ha sido alcanzado con el apoyo e intervención de la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que "han acompañado desde el primer minuto y ayudado mucho", señaló este miércoles en un encuentro con la prensa el nuevo director del Faro, Daniel Vega.

Así, la Fundación Banco Santander se encargará de la "conservación, investigación y exhibición de la Colección Gelman Santander", que tendrá una "presencia permanente pero dinámica" en el Faro de Santander.

El objetivo es mantener siempre parte de las obras en el Faro "en diálogo" con parte de la colección del Banco Santander y atender a los "cientos de peticiones de préstamos" para su muestra en museos e instituciones en el extranjero, anotó el director de la Fundación Santander, Borja Baselga.

La colección incluye 18 obras de Frida Kahlo y otro grandes artistas mexicanos como Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Pero sin duda, la joya de la corona son las diez pinturas, siete dibujos y un grabado de Kahlo, entre las que se encuentran obras como 'Diego en mi pensamiento', 'Autorretrato con collar' y 'Autorretrato con monos'.

Las obras, que aún se encuentran en México, "van a venir muy pronto a España", incluidas las que tienen "declaratorio de monumento artístico de México", lo que implica su permanencia en el país y que sólo puedan estar en el extranjero por periodos de uno o dos años con licencia de exportación.

Sin embargo, Vega explicó que la obligatoriedad de viajar desde Santander a México al menos cada dos años para cumplir con los trámites aduaneros "no parece lo mejor para las obras", por lo que el Santander está estudiando "alguna fórmula que garantice la mejor conservación y el menor estrés para las obras".

La Colección Gelman se formó a partir de la década de 1940 por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman, que establecieron en México una colección centrada en la pintura moderna y contemporánea mexicana.

Jacques Gelman, natural de San Petersburgo (Rusia), se formó en Europa en el ámbito del cine y llegó a México en 1938, donde se estableció definitivamente tras casarse con Natasha Zahalka en 1941.

Amigo de Mario Moreno 'Cantinflas', impulsó la industria cinematográfica mexicana, lo que le permitió financiar su creciente pasión por el coleccionismo de arte. EFE

(Foto)