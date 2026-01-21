El Athletic planta un retoño del Árbol de Gernika en Bérgamo,

El Athletic Club de Bilbao ha plantado este miércoles un retoño del Árbol de Gernika, del que es embajador, en la ciudad italiana de Bérgamo, donde se encuentra para disputar un partido de la Liga de Campeones, según han informado las Juntas Generales de Bizkaia.

Esta plantación se enmarca en el acuerdo suscrito el pasado mes de noviembre entre el Parlamento vizcaíno y el Athletic por el que el club se convirtió en "la primera institución de Bizkaia en asumir el papel de 'Gernikako Arbolearen Enbaxadore'".

En el nombramiento como embajador del Athletic, se estableció que "un descendiente del Árbol de Gernika viajara con la expedición rojiblanca por Europa para esparcir los valores que van unidos a las raíces del roble". El primer destino fue Praga y este miércoles se ha realizado en Bérgamo.

El joven roble se ha plantado en un acto que ha contado con miembros de las directivas del Athletic y del Atalanta, y aficionados de ambos clubes. Según han destacado las Juntas, "este acto, con gran carga simbólica, ha servido para cristalizar la comunión, confraternización y respeto entre pueblos".