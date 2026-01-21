EEUU aplaude la liberación de "143 detenidos injustamente" en Venezuela pero pide más excarcelaciones

El representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, subrayó que abordar el tema de los presos políticos será esencial para avanzar en la reconciliación, la estabilidad y la normalidad en Venezuela, además de exigir la cooperación plena con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno estadounidense expresó, a través de Rizzuto, su apoyo a la reciente liberación de 143 personas identificadas como detenidas injustamente en Venezuela, pero enfatizó que aproximadamente mil personas más siguen privadas de libertad por razones políticas.

Según publicó la agencia Europa Press, durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA, el representante estadounidense instó a las autoridades venezolanas a proceder con la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos. Rizzuto remarcó la preocupación persistente del Gobierno estadounidense por la situación de encarcelamientos por motivos políticos en Venezuela, incluyendo a líderes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros. "Celebramos la reciente liberación de unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente", declaró Rizzuto. De acuerdo con Europa Press, el diplomático también compartió con la comisión su inquietud por la continuidad de arrestos motivados políticamente y urgió una pronta resolución del asunto.

La opinión de Washington, canalizada también por el presidente Donald Trump a través de las declaraciones de Rizzuto, reitera la necesidad de colaboración por parte de Caracas con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. "Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto", añadió el funcionario durante la sesión. Además, solicitó el respeto a la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y el cese de decretos de emergencia que limiten manifestaciones pacíficas. Rizzuto hizo hincapié en que Estados Unidos rechaza "perpetuar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", y en la importancia de eliminar condiciones injustificadas para los liberados.

El medio Europa Press detalló que Rizzuto advirtió a todas las personas implicadas en violaciones de derechos humanos y abuso de poder que deberán responder plenamente por sus acciones. Añadió que el Gobierno estadounidense respalda al pueblo venezolano , así como a las instituciones regionales dedicadas a promover la estabilidad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Durante su intervención, el diplomático recordó que la Comisión Interamericana ha documentado de manera sistemática la existencia de detenciones arbitrarias en Venezuela. Según Europa Press, la comisión ha identificado prácticas como el uso del derecho penal y de los aparatos de seguridad para neutralizar a actores de la oposición, organizaciones civiles y medios de comunicación. Asimismo, el representante estadounidense señaló que el organismo regional ha destacado reiteradamente la necesidad de garantizar el debido proceso, señalando la persistencia de prisión preventiva prolongada, la negación de acceso a defensa adecuada, procedimientos judiciales cerrados o irregulares, y la influencia política en los tribunales.

De acuerdo con los informes recogidos por Europa Press, también se abordaron posibles violaciones vinculadas a regímenes de incomunicación y la ausencia de información a familiares, hechos que, en el marco del Derecho Internacional, pueden considerarse tratos crueles, inhumanos o degradantes, o incluso desapariciones forzadas. El representante reiteró el llamado a Venezuela a poner fin a estas prácticas e insistió en la importancia de cumplir con los compromisos internacionales de derechos humanos.

Europa Press además indicó que el Gobierno de Venezuela, liderado actualmente por Delcy Rodríguez tras el ataque estadounidense que dejó un centenar de fallecidos y la captura de Nicolás Maduro, mantiene bajo su responsabilidad la gestión de estas liberaciones y la relación con los organismos internacionales de supervisión de derechos fundamentales. Las declaraciones de Rizzuto ante la OEA marcan la continuidad de la presión internacional enfocada en la situación de los derechos humanos en Venezuela, subrayando la postura del Gobierno de Estados Unidos sobre la necesidad de una supervisión efectiva y del respeto a los estándares internacionales, tanto para quienes han sido liberados como para quienes siguen privados de libertad por motivos políticos.