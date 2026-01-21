Agencias

Ecuador impondrá aranceles del 30% a las importaciones de Colombia

Guardar

Colombia impondrá "una tasa de seguridad" del 30% a las importaciones procedentes de Colombia desde el uno de febrero "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes" de este país para enfrentar el narcotráfico.

"Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume", escribió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su cuenta de 'X'.

Noboa afirmó que ha hecho "esfuerzos reales de cooperación" con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales (854 millones de euros).

"Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", criticó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nueva investigación de Pearson revela que IA no aumentará la productividad humana sin aprendizaje

Infobae

El argentino Luis Vázquez llega cedido al Getafe

Infobae

Uruguay califica de "tropiezo" que el acuerdo UE-Mercosur vaya a la justicia comunitaria

Infobae

Merz llega a Davos donde intervendrá el jueves y mantendrá contactos bilaterales

Infobae

Génova rendirá homenaje a Anton Van Dyck con una muestra que reivindica su etapa italiana

Infobae