Cuerpo dice que UE cuenta con medidas para responder a EEUU:"Todos los instrumentos están sobre la mesa"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que la Unión Europea tiene "todos los instrumentos" sobre la mesa para responder a la amenaza de nuevos aranceles avanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Europa tiene los medios, los instrumentos y las medidas para responder a cualquier tipo de medida comercial y estamos preparados para hacerlo", ha asegurado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en Davos.

Preguntado específicamente por un posible uso del mecanismo anticoerción, el ministro ha recalcado que "todos los instrumentos" están sobre la mesa. "Estamos preparados para responder, si fuera necesario, que esperemos que no lo sea", ha subrayado el responsable económico del Gobierno, que aboga por que las medidas de respuesta sean "proporcionales".

El ministro ha defendido que Europa está teniendo una actitud coherente en cuanto a que se sigue intentando mantener una relación estrecha con su principal socio, Estados Unidos. No obstante, ha enfatizado que la UE debe proteger sus intereses y más cuando se trata de medidas que pueden suponer un perjuicio para las empresas y para los ciudadanos europeos. "Estamos dispuestos y preparados a protegernos", ha recalcado.

Aunque no está prevista una reunión bilateral entre España y Estados Unidos en el marco del Foro de Davos, el ministro espera que la relación mantenida el último año con la Administración Trump siga a partir de este 2026, y confía en que el Gobierno pueda ayudar a las empresas españolas a "navegar" en un contexto de posibles mayores barreras y trabas al comercio con Estados Unidos.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DE LA INTEGRIDAD EN GROENLANDIA

En cuanto a la situación en Groenlandia, Cuerpo ha compartido el mensaje "firme" que está lanzando estos días la Unión Europea en cuanto a la defensa de la soberanía y de la integridad territorial y de apoyo tanto a Dinamarca como a las autoridades de Groenlandia.

"Europa está firme y está unida en la defensa, en este caso, de un socio europeo, pero también de un socio que forma parte de la OTAN como Estados Unidos", ha subrayado.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: CHINA TIENE QUE FORMAR PARTE DE LA ECUACIÓN

En estos momentos de incertidumbre y volatilidad, Cuerpo ha apostado por que Europa siga siendo el ancla del multilateralismo, de la defensa del derecho internacional y de la cooperación.

"Europa tiene que ser práctica y realista en cuanto a que si queremos ser un actor principal en este nuevo tablero geoeconómico a nivel internacional, tenemos que establecer relaciones de igual a igual con los principales actores económicos del mundo", ha recalcado.

En concreto, el ministro ha mencionado que hay muchas áreas que quieren reforzar esa cooperación estratégica con Europa, como Canadá, el Mercosur, India u Oriente Medio.

Cuerpo también ha señalado que China "evidentemente tiene que formar parte de esta ecuación", ya que es el mayor mercado del mundo. Tenemos que intentar conseguir una relación lo más equilibrada posible con China y esto pasa por supuesto por establecer un diálogo continuado y de igual a igual con las autoridades chinas", ha indicado.

