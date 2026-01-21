Cuerpo asegura que Europa tiene mecanismos para hacer frente a Trump por Groenlandia

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho este miércoles en Davos que Europa cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a la amenaza de nuevos aranceles avanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que los usará si es necesario.

En un encuentro con periodistas poco después de llegar a la localidad alpina para participar en el Foro Económico Mundial, Cuerpo ha indicado que Europa tiene que enviar "un mensaje de firmeza" a la administración estadounidense, que amenaza con nuevos aranceles si la UE se opone a las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia.

Cuerpo hacía así referencia al mecanismo anticoerción del que dispone la UE, aunque ha asegurado que espera "que no sea necesario" emplearlo. EFE