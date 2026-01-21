Agencias

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62 % del país a la vez sin corriente este miércoles

Guardar

La Habana, 21 ene (EFE).- Cuba tendrá este miércoles apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea hasta el 62 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, repitiendo la mayor tasa registrada hasta el momento en diciembre pasado.

La isla atraviesa una crítica situación energética desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas del Estado para adquirir petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Internacional del 21 de enero de 2026 (13.00 GMT)

Infobae

Un estadounidense de 57 años muere tiroteado en un intento de atraco en Salvador (Brasil)

Infobae

Crans-Montana se apoyará en una empresa privada para los controles contra incendios

Infobae

Dimon (JPMorganChase) prevé un recorte de empleo en banca por la Inteligencia Artificial

Infobae

Israel mata a 11 gazatíes, incluidos 3 periodistas, en ataques a lo largo de la Franja

Infobae