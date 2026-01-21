Crans-Montana se apoyará en una empresa privada para los controles contra incendios

Ginebra, 21 ene (EFE).- Las autoridades municipales de Crans-Montana (Suiza), donde 40 personas fallecieron el 1 de enero en el incendio de un local nocturno, se apoyarán en una empresa privada para realizar los controles periódicos de seguridad en los establecimientos públicos del municipio, informaron este miércoles en un comunicado.

Este trabajo conjunto entre las autoridades públicas y la empresa BTEE, también del Valais, comenzará esta semana y se alargará "durante varios meses", anunció la comuna de Crans-Montana.

"El servicio de seguridad pública debe gestionar, dentro de sus competencias, lo cotidiano y lo excepcional, especialmente tras la tragedia del 1 de enero (...) y es evidente que nuestros equipos deben ser reforzados", argumentó el presidente de la comuna de Crans-Montana, Nicolas Féraud.

Se dará prioridad a los bares del territorio comunal pero también se inspeccionará el conjunto de hoteles, restaurantes, cafeterías y otros lugares públicos conforme a la ley del cantón en materia de protección contra incendios.

La madrugada de Año Nuevo un incendio se declaró en el bar "Le Constellation" y dejó 40 muertos y 116 heridos, de los que más de 60 siguen todavía hospitalizados, según la cadena suiza RTS.

Este miércoles, Jessica Moretti, copropietaria del bar, ha declarado ante la fiscalía del Valais, un día después de que lo hiciera su marido, Jacques Moretti, que se encuentra en prisión preventiva. EFE