Agencias

Costa dice que la UE está lista para defenderse ante la coerción de EE. UU.

Guardar

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este miércoles que la Unión Europea está "lista para defenderse a sí misma ante cualquier forma de coerción", como las amenazas arancelarias de Estados Unidos contra los países que han enviado tropas a Groenlandia, aunque pidió seguir trabajando con Washington en áreas de interés común.

"Estamos listos para defendernos a nosotros mismos, a nuestros Estados miembros, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas contra cualquier forma de coerción. La UE tiene el poder y las herramientas para hacerlo", dijo Costa ante el pleno del Parlamento Europeo.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Steam matiza en qué casos los desarrolladores deben revelar si se ha usado IA en sus videojuegos

Valve ha actualizado los requisitos que deben cumplir los estudios para declarar el uso de inteligencia artificial en sus títulos y materiales promocionales, excluyendo la obligación cuando solo se utilizan asistentes, pero exigiendo notificación en caso de generación de contenido

Steam matiza en qué casos

¿Qué es la 'secta Moon' y por qué se asocia con el asesinato del exlíder nipón Shinzo Abe?

Infobae

Obispos españoles expresan sus "condolencias" y se unen al "dolor" de los afectados en Adamuz (Córdoba)

La tragedia en la localidad andaluza deja decenas de víctimas tras el descarrilamiento de dos trenes, mientras líderes eclesiásticos llaman a la oración y ofrecen apoyo espiritual y material a comunidades y familiares afectados por el desastre

Obispos españoles expresan sus "condolencias"

Erdogan destaca a Trump la importancia de la unidad en Siria

Infobae

FT: La disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania

Infobae