Condenan a siete años de cárcel a yihadista por preparar atentado en festival en Estocolmo

Copenhague, 21 ene (EFE).- Un juzgado de Estocolmo ha condenado este miércoles a 7 años y 10 meses de cárcel a un joven por preparar un atentado en nombre de la organización terrorista Estado Islámico (EI) contra un festival en el centro de Estocolmo el verano pasado.

El joven, de 19 años, ha sido condenado también por planear un asesinato vinculado al EI en el sur de Alemania con otro joven dos años menor, que será internado en un centro penitenciario juvenil durante 1 año y 4 meses.

"Aunque no había todavía un explosivo fabricado, la investigación muestra que se trata de un explosivo que podía haber causado un grave daño", informó el tribunal en un comunicado.

La sentencia resalta que el joven reconoció durante el juicio su participación en la organización terrorista, a la que había jurado fidelidad varias veces; y que había comprado los ingredientes necesarios y comenzado a fabricar el explosivo.

El joven llevaba desde hace más de año y medio en el radar de la policía, que decidió usar un agente infiltrado para contactar con él, y fue detenido en febrero del año pasado.

El tribunal resaltó que el hecho de que fuera menor cuando parte de los delitos fueron cometidos actuó como atenuante a la hora de fijar la sentencia.

Una primera exploración inicial reveló que podría padecer un trastorno psíquico, pero un examen posterior rechazó el mes pasado esa posibilidad. EFE

EFE

