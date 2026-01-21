China carga contra Taiwán por "abusar de la justicia" tras la detención de un periodista

Pekín, 21 ene (EFE).- China cargó este miércoles contra las autoridades taiwanesas por "abusar de la justicia" tras la detención de un periodista en la isla por presuntas filtraciones de información militar a Pekín, y denunció que el caso responde a una práctica reiterada de "intimidación y represión" política.

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo) chino Peng Qing'en afirmó hoy en una rueda de prensa que las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) "no es la primera vez que abusan de medios judiciales para intimidar y reprimir a oponentes políticos" y que recurren de forma "temeraria" a colocar la etiqueta de 'infiltración' sobre terceros.

Según Peng, el uso de "intereses partidistas y personales" para fabricar lo que describió como "terror verde" -en alusión al color asociado al PDP- y para "incitar la confrontación y la hostilidad a través del Estrecho" acabará encontrando oposición.

El portavoz no entró a valorar los detalles concretos del caso judicial ni aportó pruebas adicionales sobre sus acusaciones.

Las declaraciones de Pekín se producen después de que las autoridades taiwanesas ordenaran la detención preventiva de un periodista identificado como Lin Chen-you y de cinco militares retirados y en activo, por presuntamente haber filtrado "información militar relevante" a personas vinculadas a China continental.

La Fiscalía sostiene que los implicados podrían haber vulnerado la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Anticorrupción y el Código Penal de la isla.

De acuerdo con medios locales, el periodista detenido trabajaba para CTi News, un medio cuya línea editorial es considerada favorable a mejorar las relaciones con Pekín.

La cadena pidió un proceso "justo y equitativo" y negó que sus instalaciones hubieran sido registradas.

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, por su parte, aseguró que mantiene un "alto nivel de alerta" frente a supuestas maniobras de infiltración y animó a denunciar cualquier actividad irregular dentro de las fuerzas armadas.

Los casos de espionaje han cobrado aún más relevancia mediática en Taiwán después de que el presidente isleño, William Lai, definiera el año pasado a China como una "fuerza externa hostil" y anunciara un conjunto de medidas para contener los crecientes actos de "infiltración" de Pekín en territorio taiwanés.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político. EFE