Chile impulsa su turismo con la cultura Rapa Nui y una oferta de aventuras y sostenible

Madrid, 21 ene (EFE).- Chile ofrece en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2026) una experiencia que tiene en la Isla de Rapa Nui un eje diferenciador y que apuesta también por la diversidad de su paisaje y una oferta de aventuras y sostenible.

"Para nosotros es determinante que el turismo sea sostenible. Primero porque nuestro turismo es alrededor de la naturaleza. Y segundo porque llegar a Chile implica llegar en avión. Por lo tanto, todo lo demás tiene que estar en acorde para la trazabilidad y el trabajo de menos huellas de carbono", explica a EFE su subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

La Isla de Rapa Nui, conocida también como la Isla de Pascua, geográficamente está en Oceanía, pero es territorio chileno. "Es la Polinesia, pero en América Latina", resume la representante chilena sobre ese lugar "que menos se ve internacionalmente" y que han querido acercar a la capital española.

El país también pone de relieve sus otras cuatro macrozonas: el norte marcado por el desierto de Atacama; los valles centrales, con Santiago y Valparaíso, definidos por sus viñedos y un clima mediterráneo; los lagos y volcanes del sur y por último la Patagonia en el extremo más austral.

"El nuevo lujo es la naturaleza y la conexión con la naturaleza", añade la subsecretaria de Turismo. "Todo en Chile está más concentrado. Somos más largos y más flacos, por así decirlo, con menos población. Es un país que en cualquier lugar donde tú vayas vas a tener la experiencia de estar solo. Eso no lo tiene cualquiera".

Según las últimas cifras oficiales, hasta el pasado septiembre llegaron 4,48 millones de turistas, una variación interanual del 23,7 %. En 2024 en esa misma fecha el incremento fue del 40,4 %, hasta los 5,2 millones de viajeros.

Argentina (2,24 millones), Brasil (556.403) y Bolivia (392.544) fueron los tres principales países emisores de turistas, mientras que España, con 52.191 personas, se consolida con el primero desde Europa y el octavo en la categoría general según las nacionalidades.

"Chile siempre está lejos. Da lo mismo cómo dé vuelta el mapa. Nadie pasa por Chile. La gente cuando va a Chile es porque decide ir a Chile", recalca la subsecretaria de Turismo, dejando claro que eso no le resta atractivo.

En su opinión, quien se desplaza hasta allí lo hace motivado por "la búsqueda de un país que no tiene que ver con lo tradicionalmente pensado en América Latina, pero que sí está en América Latina y tiene alto nivel de experiencia, alto nivel de hotelería y mucho de esta variable de descanso y de conexión con la naturaleza".

FITUR 2026 comenzó este miércoles en Madrid y se clausura el domingo. México es el país invitado de esta 46 edición, que ha arrancado con España de luto tras el accidente ferroviario del domingo en un pueblo de Córdoba (sur) que le ha costado la vida a 43 personas. EFE

