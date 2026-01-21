Carlos Beltrán se convierte en sexto puertorriqueño de Salón de la Fama de Béisbol de EEUU

San Juan, 20 ene (EFE).- El beisbolista Carlos Beltrán, de 48 años, fue escogido este martes para ser el sexto boricua exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con una carrera de 20 temporadas como uno de los bateadores ambidiestros más destacados de la historia del béisbol.

"¡Wow! No puedo explicar todas las emociones que acabo de vivir. No puedo creer que ahora soy parte del Hall of Fame. Es una locura. Pienso en todas las noches de entrenamiento y las veces que dude de mí", celebró Beltrán en redes sociales.

El jugador de béisbol obtuvo el 84,2 % de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) y se une así a los puertorriqueños Roberto Clemente (1973), Orlando 'Peruchín' Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

"Este logro significa un montón para mí, pero también para todos los que me han apoyado: mi familia, mis amigos y, por supuesto, los fanáticos. ¡Gracias por estar siempre ahí! Puerto Rico tiene su 6to HALL OF FAME ", zanjó el beisbolista.

Por su parte, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Daniel Quiles, felicitó a Beltrán tras ser seleccionado para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

"Carlos Beltrán ha construido una carrera de excelencia. Celebramos con orgullo que su grandeza sea reconocida con la inmortalidad en Cooperstown. Esta elección llena de alegría a todo Puerto Rico y marca el comienzo de un año histórico para nuestro béisbol", indicó en un comunicado Quiles.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González y la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, celebraron este hito para la historia del deporte puertorriqueño.

"Un manatieño que engrandece el nombre de Puerto Rico ante el mundo. Beltrán representa lo mejor de nuestra gente. Reconocemos una carrera que inspiró y sirve de ejemplo a generaciones dentro y fuera del terreno de juego. Por eso hoy celebramos junto a los suyos y lo felicitamos por lograr este máximo galardón", expresó González

Beltrán entrará junto al curazoleño Andruw Jones, quien logró el 78.4 % de los votos y el beisbolista estadounidense Jeff Kent, que estarán en la ceremonia oficial de exaltación que se celebrará el próximo 26 de julio en Cooperstown, en Nueva York. EFE