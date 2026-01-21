Agencias

Bale: "En el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor"

Londres, 21 ene (EFE).- Gareth Bale, leyenda del Real Madrid, aseguró que para triunfar en el Real Madrid "no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", al ser preguntado sobre la salida de Xabi Alonso del equipo blanco.

El galés, cinco veces campeón de Europa con el Madrid, estuvo comentando el partido entre Tottenham Hotspur y el Borussia Dortmund en la televisión británica y fue además preguntado por lo ocurrido en el Real Madrid en las últimas semanas.

"Obviamente es un increíble entrenador, lo que hizo en el Bayer Leverkusen... Los títulos que ganó, dirigió increíblemente bien a ese equipo, pero en el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", dijo Bale en TNT Sports.

"Tienes que gestionar los egos en el vestuario. Tienes que masajear los egos. No necesitas tanta táctica, porque tienes en el vestuario superestrellas que cambian el partido en un abrir y cerra de ojos. Obviamente es un gran entrenador, pero en el Real Madrid no funciona", agregó. EFE

