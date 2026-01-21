Alemania lamenta la decisión del Parlamento Europeo sobre Mercosur, mientras que Francia la celebra

Alemania y Francia, las dos mayores economías de la Unión Europea, han mostrado hoy lo alejado de sus posiciones sobre la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que Berlín califica de "lamentable", mientras que París ha aplaudido.

"La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable", ha comentado a través de su perfil oficial en X el canciller alemán, Friedrich Merz, para quien la decisión del Parlamento Europeo no interpreta correctamente la situación geopolítica.

"Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional", ha defendido Merz.

Por contra, en la misma red social, el ministro galo de Europa y Asuntos Extranjeros, Jean-Noël Barrot, ha expresado la satisfacción de Francia con la decisión de denunciar el acuerdo con Mercosur.

"Al remitir el acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha actuado conforme a la postura que hemos defendido", ha comentado.

"Francia está dispuesta a decir no cuando es necesario, y la historia a menudo le da la razón. La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria", ha apostillado Barrot.

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.

Con esta decisión, el TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como el acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia recae en exclusiva en la Unión Europea, por lo que la Eurocámara esperará a conocer la posición del Tribunal con sede en Luxemburgo antes de someter a votación de su pleno la aprobación o no del acuerdo, aunque nada impide a los eurodiputados avanzar en los trabajos de análisis.

Aunque con este paso queda en suspenso el proceso de ratificación del acuerdo, formalmente la Comisión Europea puede aún seguir adelante con la aplicación provisional de la parte comercial, según explican a Europa Press fuentes europeas, una vez que al menos un país del lado de Mercosur complete su proceso interno de adopción.

La Comisión Europea --cuya presidenta, Ursula von der Leyen, viajó el pasado domingo a Paraguay para suscribir el pacto comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el pleno como un momento "histórico"-- se ha limitado a decir tras el voto que lamenta la decisión y que analizará la situación antes de pronunciarse más en detalle.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha dicho en una rueda de prensa que a ojos de Bruselas la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE "no está justificada", en tanto que se han tomado medidas a nivel europeo para atender las preocupaciones y dudas que apuntan los eurodiputados.

DUDAS SOBRE SU ENCAJE LEGAL

Entre los asuntos que la Eurocámara pedirá aclarar al Tribunal de Luxemburgo figura el mecanismo llamado de reequilibrio que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, ante las dudas de los eurodiputados de que colisione con la autonomía reguladora de la Unión Europea y sus Tratados y pueda debilitar la fortaleza normativa del bloque.

También cuestionan los poderes de la Comisión Europea a la hora de decidir fragmentar el acuerdo en dos pactos, uno más político y de cooperación y otro comercial, porque consideran que fue una estrategia para allanar su firma, dado que la parte comercial sólo requiere de ratificación europea --no nacional-- para entrar en vigor de manera provisional.

Con este movimiento, además, Bruselas pudo esquivar el requisito de unanimidad y obtener la luz verde de los Veintisiete para firmar el pacto comercial el pasado domingo en Asunción; gracias a un mandato aprobado por mayoría cualificada y pese al 'no' de media docena de países, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. El Gobierno francés, de hecho, ya ha celebrado el paso dado por la Eurocámara porque considera que se alinea con lo defendido por París.