Alcaldesa de Nuuk admite sentirse intranquila por palabras de Trump sobre Groenlandia

Copenhague, 21 ene (EFE).- La alcaldesa de Nuuk, Avaaraq S. Olsen, señaló este miércoles que las palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, que dijo que no usará la fuerza militar para hacerse con Groenlandia, suponen un alivio pero no hacen que desaparezca la intranquilidad.

"Claro que es un alivio que diga que no quiere usar la fuerza militar. Pero está todo lo otro que indica que no vamos a entrar en un período tranquilo", dijo a la agencia Ritzau Olsen, que está al mando de la supramunicipalidad de Sermersooq, que incluye a Nuuk, y acoge a casi la mitad de los 57.000 habitantes de la isla.

Trump había reiterado minutos antes en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) su intención de anexionarse Groenlandia por razones de seguridad nacional y declaró que quiere abrir negociaciones para hacerse con la isla de inmediato.

"Puede ser que nos calme un poco los nervios en relación con lo militar, porque también es eso lo que ha preocupado mucho a la gente aquí. Da un poco de tranquilidad, pero parece que deberemos seguir luchando para poder seguir teniendo nuestra bandera", dijo Olsen.

Olsen aludió también a las palabras de Trump de que Groenlandia sólo era "un trozo de hielo".

"Dijo mucho eso de que nunca hemos pedido nada y ahora sólo pedimos un pequeño trozo de hielo. Sigue refiriéndose a Groenlandia y a su población como un pedazo de algo que puede comprar en una tienda. Pienso que es muy preocupante", afirmó.

Esas palabras demuestran que Trump no sabe "mucho" sobre los groenlandeses y su país que no respeta las opiniones de otras personas, sostuvo Olsen. EFE