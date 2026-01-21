Agencias

Alcaldesa de municipio groenlandés de Kujalleq pide respeto a Trump tras discurso en Davos

Copenhague, 21 ene (EFE).- Malene Vah, alcaldesa del municipio Kujalleq, en el sur de Groenlandia, donde las autoridades locales indican que se encuentran buena parte de las tierras raras de esta región del Reino de Dinamarca, acusó este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, de faltar el respeto a la población groenlandesa.

Vah reivindicó en una carta abierta dirigida a Trump "el poder" de la población groenlandesa sobre los recursos de la isla y reprochó a la administración estadounidense faltar el respeto a Groenlandia.

"Si hay una cosa que le falta a su administración en este contexto, eso es respeto. Respeto a nuestra democracia. Respeto a nuestra legislación. Respeto a nuestros aliados. Respeto a nuestro pueblo", escribió la alcaldesa de Kujalleq.

"El subsuelo de Groenlandia no está en venta", afirmó la política groenlandesa, que rechazó que la presión política ejercida por Trump fuera a tener consecuencias favorables para Washington.

"Como alcaldesa, nunca aceptaré que los ciudadanos de mi municipio se sientan inseguros por lo que ocurre en su propio territorio, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo que respecta a la seguridad", abundó antes de negar que Groenlandia y sus comunidades locales sean "peones en un juego de grandes potencias".

Trump, tras haber mostrado interés en hacerse con el control de la isla ártica, pidió este miércoles en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el inicio de "negociaciones inmediatas" para discutir la adquisición de Groenlandia. EFE

