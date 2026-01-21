Agencias

Albares aboga por un "ejército europeo" para blindar la integridad territorial de la UE

Nueva Delhi, 21 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, abogó este miércoles desde la India por que la Unión Europea avance hacia una mayor integración de su defensa y propuso "caminar hacia un ejército europeo", sugiriendo como medida intermedia la creación de una "coalición de voluntarios" para garantizar la seguridad continental.

En declaraciones a la prensa en Nueva Delhi, Albares vinculó esta capacidad de disuasión a la defensa de la soberanía de los Estados miembros, expresando el apoyo de España a Dinamarca ante el debate sobre el estatus de Groenlandia.

"Los groenlandeses, que son los únicos que pueden decidir el futuro de Groenlandia junto con los daneses, ya han dejado muy claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca y parte de un Estado miembro de la UE", afirmó el ministro.

En este sentido, el ministro subrayó que esa es la posición que España apoya con total solidaridad, recordando que "la soberanía de los Estados y el respeto a su integridad territorial es un principio absolutamente básico de las relaciones internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas".

Albares defendió que, en el actual contexto geopolítico, Europa debe tener capacidad para garantizar su seguridad y prosperidad. "Tenemos que dejar claro que Europa es un continente de paz y que no permitiremos que nadie traiga la guerra a nuestro continente porque la disuasión está en nuestras manos", aseveró.

Para lograrlo, planteó una hoja de ruta que pasa por "integrar mejor nuestras industrias de defensa" y avanzar hacia un ejército común, con "un paso intermedio que perfectamente puede ser una coalición de voluntarios en torno a la seguridad europea".

Tener "una voz fuerte en política exterior" y capacidad de disuasión es "lo que va a garantizar nuestro modo de vida", según Albares.

Además el ministro llamó a los europeos a realizar un rearme moral en torno a los valores democráticos para hacer frente a "las fuerzas de la extrema derecha mundial".

Estas fuerzas, dijo, "tienen también sus terminales dentro de todos nuestros países, también de España", y alertó de que su objetivo final es dividir y debilitar a Europa.

"Y los españoles tienen que tenerlo claro, quien quiere dividir y debilitar a Europa, quiere debilitar a España. Una España fuerte supone una Europa fuerte", sentenció. EFE

