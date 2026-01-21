Al Sisi promete continuar reformas económicas y pide a inversores que vayan a Egipto

Davos/El Cairo 21 ene (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, se comprometió este miércoles ante el Foro de Davos a seguir adelante con las reformas económicas en su país para crear un "ambiente atractivo" para el sector privado, al tiempo que llamó a las empresas internacionales a invertir en Egipto.

En una aloución ante el foro, Al Sisi afirmó que su país ha dado importantes pasos para "la privatización, la disminución de la contribución del Estado en las inversiones y el ajuste de las políticas financieras y monetarias", por lo que ahora "el mercado egipcio está lleno de oportunidades para la inversión".

"Egipto ofrece incentivos necesarios, en particular en los ámbitos de energía renovable, fabricación de coches, sobre todo eléctricos, además de las industrias medicinales, logísticas, telecomunicaciones, tecnologías de información e la inteligencia artificial", dijo el mandatario egipcio.

"Os llamo a aprovechar estas oportunidades y beneficiarse de las infraestructuras en las carreteras, telecomunicación, transporte, logística y zonas libres, en especial la zona del canal de Suez que representa una plataforma estratégica para el comercio y las inversiones", añadió.

En este contexto, destacó que aquellos que inviertan en Egipto "se les abrirá un horizontes muy amplio a través de los acuerdos de libre comercio en África y el mundo árabe, lo que les permitirá acceder a otros mercados".

Al Sisi defendió la reforma económica estructural que su país inició hace dos años, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que "se tradujo en una mejora notable de los indicadores de desempeño económico y el aumento de las tasas de crecimiento y la calificación crediticia de Egipto".

"Confirmo que Egipto continuará la marcha de la reforma económica (...), implementará el programa de privatización y reducirá la contribución del Estado en la economía en apoyo a la (contribución) del sector privado", dijo.

Según relató el ministro de Inversioes egipcio Hasan al Jatib, que participó en el foro junto con Al Sisi, la que la reforma egipcia "ha dado resultados positivos en la práctica", con "un aumento del 35 % en los ingresos fiscales en un solo año, el mayor incremento desde 2005", y "un aumento del 20 % al 25 % en las entradas de inversión extranjera directa en 2025". EFE