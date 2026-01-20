Venezuela critica el apoyo de Milei al ataque de Trump: "No sabemos si actúa por ignorancia o incapacidad"

Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela, cuestionó la conducta del presidente de Argentina, Javier Milei, al señalar que esta refleja desconocimiento o falta de capacidad política en materia internacional. Según consignó Europa Press, el funcionario venezolano afirmó que las recientes declaraciones del mandatario argentino en apoyo a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses representan una postura irresponsable y contraria a los principios de soberanía que rigen la convivencia en América Latina y el Caribe.

Según informó Europa Press, Gil criticó en términos contundentes los elogios de Milei hacia la actuación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Gobierno tras la operación militar contra Caracas. El canciller venezolano detalló que Milei respalda acciones que constituyen, desde su punto de vista, una amenaza directa a la estabilidad y a los pactos colectivos establecidos en la región, en particular la declaración de Zona de Paz regional. Esta declaración fue acordada por los países latinoamericanos y caribeños con el objetivo de fortalecer la cooperación y reducir las tensiones en el continente.

Gil indicó que las palabras de Milei revelan desconocimiento sobre el Derecho Internacional y ponen en entredicho los acuerdos diseñados para garantizar la paz en la región. Según reportó Europa Press, el ministro añadió que las expresiones del presidente argentino suponen también un ataque directo al principio de soberanía e integridad territorial que todos los estados de la zona han convenido respetar. Caracas sostiene que este tipo de posicionamientos no solo transgreden marcos jurídicos, sino que socavan la confianza mutua lograda en años de diálogo entre gobiernos del continente.

El responsable de la diplomacia venezolana manifestó que las declaraciones del jefe de Estado argentino podrían tener consecuencias negativas al desafiar los compromisos de paz y estabilidad en América Latina y el Caribe. Expresó que “la irresponsabilidad no es política exterior; es un simple disparate”, en alusión directa a la postura defendida por Milei, según palabras recogidas por Europa Press. El ministro remarcó que la administración argentina ignora acuerdos multilaterales que resultan esenciales para la resolución pacífica de disputas y el mantenimiento del orden regional.

Durante el fin de semana, Javier Milei elogió la "decisión y determinación" de Donald Trump y el entonces Gobierno de Estados Unidos para las acciones ejecutadas en Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro, a quien tildó de "narcoterrorista y dictador". De acuerdo con Europa Press, estas declaraciones desataron una inmediata y severa reacción de Caracas, dirigida a denunciar que tales comentarios constituyen un aval tácito a estrategias intervencionistas ajenas al marco de cooperación hemisférica.

En el comunicado venezolano, Gil cuestionó también las motivaciones detrás de la postura de Milei, sugiriendo que busca desviar la atención de “fracasos internos” dentro de Argentina. De acuerdo con el canciller, estas maniobras discursivas no se corresponden con una agenda seria de política exterior sino con una línea de declaraciones que, según dijo, afectan la credibilidad internacional del gobierno argentino, reportó Europa Press.

El ministro añadió que la Zona de Paz proclamada por los estados latinoamericanos y caribeños constituye un compromiso central adoptado colectivamente, cuyo fin radica en la prevención de injerencias externas y el retiro de la amenaza del uso de la fuerza en la región. Según lo publicado por Europa Press, Caracas concluyó que la falta de adhesión a estos principios genera tensiones innecesarias y pone en peligro los esfuerzos multilaterales destinados a preservar la tranquilidad regional.

Las autoridades venezolanas renovaron su llamamiento a la observancia del respeto mutuo y a la resolución pacífica de las diferencias entre naciones, recordando el peso de los compromisos multilaterales ya firmados. Gil aseguró, según informó Europa Press, que la retórica empleada por Milei sobrepasa el debate legítimo y entra en el terreno de la confrontación y la desestabilización política en la región. El ministro reiteró que Venezuela continuará exigiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales y la defensa de la soberanía frente a todo intento de injerencia extranjera, según lo registrado por el medio.