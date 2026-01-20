Agencias

Venezuela busca impulsar nuevas leyes civiles, penales y electorales, entre otras

Caracas, 20 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, propuso este martes la redacción de ocho nuevos códigos legales, incluyendo el penal, civil, electoral y de comercio, para "poner orden" en las legislaciones del país suramericano.

En una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento, que se instaló el pasado 5 de enero, Rodríguez expuso su propuesta, que incluyó también un código social, código de democracia directa y poder comunal, código de protección integral para la familia y código para la protección del ambiente. EFE

