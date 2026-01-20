Agencias

Unicef renueva acuerdo con Supremo mexicano para fortalecer la protección de la infancia

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- La Suprema Corte de México renovó este martes el acuerdo de colaboración que tiene con Unicef que está orientado a fortalecer la protección y las garantías de los derechos de la infancia en el sistema penal del país.

A través de un comunicado, el alto tribunal informó que suscribió el convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un documento que establece las "bases generalizadas" para garantizar el acceso efectivo a la justicia a niños y adolescentes a través de distintas iniciativas de sensibilización y de fortalecimiento institucional.

El convenio fue firmado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -la primera electa por voto popular en el país-, Hugo Aguilar, y por el representante de la ONG en México, Luis Fernando Carrera.

Desde la Suprema Corte indicaron que el acuerdo sirve para subrayar su compromiso con "mejorar las condiciones de vida de quienes, históricamente, han estado en desventaja y han sido excluidos del sistema de justicia".

Al acto también asistió el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, quien destacó el "momento histórico" que supone este convenio a la hora de "abrir nuevas oportunidades a la infancia", lo que a su juicio abre un "precedente que puede inspirar" a otros países de la región.

El acuerdo reconoce la importancia de garantizar el interés superior del menor como consideración primordial en las resoluciones judiciales, a la vez que enfatiza en los derechos de la infancia que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. EFE

