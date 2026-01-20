Agencias

Trump insiste en que "ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN"

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este martes en que "ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN" en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla.

"Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!", escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social. EFE

