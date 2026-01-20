Trump dice que ha perdido el respeto por Noruega desde que no recibió el Nobel de la Paz

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el Gobierno noruego no ejerce un "control tremendo" sobre el galardón.

"Perdí mucho respeto por Noruega, y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel", aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el mandatario le comunicara en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que no se sentía en "la obligación de pensar únicamente en la paz" teniendo en cuenta que el país europeo "decidió" no concederle el Nobel. EFE

(foto) (video)