Trump califica de "GRAN ESTUPIDEZ" que el R.Unido entregue las islas Chagos a Mauricio

Londres, 20 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes al Gobierno británico por haber acordado entregar la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, medida que ha calificado de "GRAN ESTUPIDEZ" en su portal de Truth Social.

Antes de emprender viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, el líder republicano dijo que la entrega de las Chagos es una de las razones para que su país deba controlar la isla de Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca.

"Que el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida", escribió el presidente de EE.UU. EFE