Trump afirma haber salvado a la OTAN del "basurero de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este martes que la OTAN sigue existiendo gracias a él, mientras que los líderes europeos trabajan para garantizar la seguridad en el Ártico ante las amenazas del mandatario estadounidense respecto de Groenlandia, isla autónoma perteneciente a Dinamarca.

"Ninguna persona, ni presidente, ha hecho más por la OTAN que Trump. Si no hubiera llegado, ¡la OTAN no existiría ahora mismo! Habría quedado en el "basurero de la historia". Triste pero cierto", ha expresado el magnate neoyorquino en un mensaje publicado en redes sociales.

En una publicación aparte, el jefe de Estado de Estados Unidos ha compartido el mensaje de un usuario que sostiene que "China y Rusia son los villanos cuando la verdadera amenaza son la ONU, la OTAN y su 'religión'".

Sus declaraciones se producen después de que Washington haya insistido en controlar Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional", si bien las autoridades de Dinamarca y de este territorio insular han reclamado que cesen las amenazas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla "no está en venta".