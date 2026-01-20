"Terror" entre latinos y altos costos marcan el primer año de Trump, según grupos hispanos

Miami, 20 ene (EFE).- El "terror" entre las comunidades latinas por el despliegue de agentes migratorios y la persistencia de los altos costos de vida marcaron el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, señalaron este martes organizaciones civiles hispanas.

Un año después de volver a la Casa Blanca con el apoyo de casi la mitad de los votantes latinos, la desaprobación de Trump entre los hispanos ha subido al 64 % por su gestión económica y deportaciones, apuntó Janet Murguía, presidenta de la asociación UnidosUS, en un pronunciamiento.

"Según la encuesta, los latinos sienten que están en riesgo los derechos civiles, libertades y su seguridad personal y la de sus seres queridos. Y, como la mayoría de ciudadanos estadounidenses, los hispanos culpan a la Administración Trump y congresistas republicanos por no enfocarse lo suficiente en la economía", dijo.

Agrupaciones latinas coincidieron en la caída de popularidad del mandatario, quien acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

La presidenta del Latino Victory Fund, Katharine Pichardo, comentó que "en lugar de enfocarse en reducir el costo de vida", Trump "está enfocado en las prioridades equivocadas" y está "aterrorizando a las comunidades".

"No es sorpresa que una mayoría de estadounidenses piense que el primer año de Trump es un fracaso, y que el apoyo de cada demografía, incluyendo latinos, se ha desplomado. En suma, una mayoría de los estadounidenses no está comprando lo que Trump está vendiendo", declaró Pichardo en un posicionamiento.

La asociación Voto Latino atribuyó la caída de popularidad a la escalada del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la "militarización" de las ciudades por el despliegue de la Guardia Nacional y las deportaciones que "violan el debido proceso", como la del salvadoreño Kilmar Abrego García.

"En vez de combatir la crisis de asequibilidad o hacer más seguras a las comunidades, la Administración ha perseguido una agresiva y desproporcionada agenda migratoria que depende del perfilamiento caótico y una autoridad desenfrenada", manifestó la organización en un comunicado.

Los latinos han resentido la agenda migratoria del presidente, quien implementó más de 500 acciones migratorias, que derivaron en 622.000 deportaciones, en el primer año de su segundo mandato, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021), según el Migration Policy Institute (MPI).

El retorno de Trump ha resultado en un promedio de 1.200 migrantes aprehendidos al día por ICE, que ha arrestado a cerca de 595.000 personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre pasado, ahondó el MPI. EFE