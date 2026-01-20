Teherán desmantela "células" vinculadas a la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán y grupos monárquicos

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este martes que ha desmantelado en el noreste del país dos "células" vinculadas a la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI) y a grupos "monárquicos", en unas operaciones que llegan a medida que avanzan las protestas contra el Gobierno.

En un comunicado, esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes ha indicado que sus unidades de Inteligencia, de forma coordinada con otras agencias de seguridad, han logrado "asestar un duro golpe" a elementos "clave" de la "red terrorista sionista-estadounidense" que opera en la provincia de Jorasán Razaví, según informaciones recogidas por la cadena Press TV.

Así, los efectivos iraníes han detenido a cinco miembros de una "célula vinculada al PMOI", tal y como recoge el texto, además de a otros tres que pertenecerían a una "organización terrorista monárquica". "Las autoridades habían ordenado la puesta en marcha una serie de registros que han permitido dar con estos individuos y sus "arsenales de armas y artefactos explosivos", ha explicado la Guardia Revolucionaria.

Asimismo, ha afirmado que estas operaciones han permitido "identificar y desmantelar una red responsable de perpetrar actos violentos contra ciudadanos iraníes, de destruir propiedad pública e incendiar infraestructura energética y el transporte urbano, provocando graves daños".

"Todo esto se ha llevado a cabo en el contexto de la sedición sionista-estadounidense actual, durante la cual han muerto muchos miembros de las fuerzas de seguridad y civiles a manos de elementos terroristas que han utilizado armas al estilo de Estado Islámico", ha aclarado.

"Identificar a los que se han visto involucrados en estos ataques sigue siendo una prioridad en materia de seguridad. La cooperación de la población y las informaciones de Inteligencia han sido fundamentales y, en algunos casos, han llevado al arresto de miembros de células terroristas", ha advertido, al tiempo que ha dado las gracias a los ciudadanos por su "colaboración".

Según las últimas cifras de la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, más de 3.900 personas han muerto en el país como consecuencia de la represión policial de las protestas contra el Gobierno, desatadas a finales de diciembre por la crisis económica y el empeoramiento de los niveles de vida.