Simeone y Le Normand, a una tarjeta de la sanción en la Liga de Campeones

Madrid, 20 ene (EFE).- El Atlético de Madrid encara la penúltima jornada de la primera fase de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, este miércoles en el Ali Sami Yen, con su entrenador, Diego Simeone, y el defensa Robin Le Normand a una tarjeta amarilla del encuentro de sanción, según refleja la lista oficial de la UEFA.

Simeone ha visto tarjeta amarilla en dos ocasiones en sus dos últimos encuentros, contra el Inter y el PSV Eindhoven, y ya se perdió un choque en esta edición del torneo, en la segunda cita contra el Eintracht Francfort, con triunfo por 5-1, por su expulsión frente al Liverpool en Anfield.

Le Normand ha aguantado al borde de la sanción y sin amarillas desde la tercera jornada, una vez que sus dos amarillas corresponden a las derrotas por 3-2 en Anfield con el Liverpool y por 4-0 en el estadio Emirates frente al Arsenal.

Clement Lenglet, baja para el partido por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, también está apercibido, pero no jugará este miércoles en el Ali Sami Yen.

Las tarjetas amarillas acumuladas quedan anuladas al final de los cuartos de final.